Mark Cavendish hult zich al de hele Giro in stilzwijgen: wat speelt er in het hoofd van de Brit?

Wie krijgt Mark Cavendish aan het praten? Met uitzondering van een vooruitblik in Boedapest en wat interviews na zijn ritzege houdt de Brit al de hele Giro de lippen stijf op elkaar.



Iedere ochtend staat onze man ter plaatse dan ook tevergeefs te wachten in de mixed-zone. “Zelfs de organisatie vangt bot”, klinkt het bij Renaat Schotte.

“De ploeg stuurt altijd Michael Mørkøv naar de pers. Die haalt dus niet enkel in de laatste rechte lijn, maar ook in interviews de kastanjes uit het vuur voor Cavendish. Speelt er iets in zijn hoofd? Of vreest hij alleen maar vervelende vragen over de Tour te krijgen? Het is voer voor speculatie.”