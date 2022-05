Caleb Ewan: "Een gouden kans op de roze trui? Dat zou ik niet zeggen"

Caleb Ewan is naar eigen zeggen tevreden over zijn vormpeil. In de Ronde van Turkije won hij alleszins twee ritten richting deze Giro.

"Of ik vrijdag al meteen een gouden kans krijg op een ritzege en de roze trui? Dat zou ik niet zeggen", hield Ewan de druk toch enigszins af.

"De finale wordt wellicht te lastig voor mij, al is het ook niet onmogelijk. Ik zal het alleszins proberen."

"Ik weet niet of dit mijn beste vorm is, maar de voorbereiding is wel goed verlopen na mijn ziekte rond Milaan-Sanremo."