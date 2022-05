"Prima relatie" tussen Kelderman en Hindley, Nederlander staat niet weigerachtig tegenover oortjesverbod

Tao Geoghegan Hart was in 2020 de lachende derde na een spannend slot van de najaarseditie van de Giro.

Sunweb zag eerst dankzij Wilco Kelderman en later dankzij Jai Hindley roze sterretjes, maar in Milaan stond Hart te blinken. Met dank aan zijn eigen benen en aan de Sunweb-strategie, waarbij men de twee kopmannen tegen elkaar leek uit te spelen in plaats van voor elkaar te laten werken.

In deze Giro zijn Kelderman en Hindley uithangborden van een sterk Bora-Hansgrohe-blok. "We hebben nog over die Giro gepraat, maar je kunt er niets meer aan veranderen", vertelde Hindley, sinds januari ploegmakker van Kelderman bij Bora-Hansgrohe, vandaag.

"We zouden het nu zeker anders aanpakken als we nog eens in deze situatie zouden belanden", vulde Kelderman aan. "Onze verstandhouding is in elk geval prima."

Kelderman lijkt op papier de kopman, maar de Nederlander was een van de vele slachtoffers in Luik-Bastenaken-Luik en sukkelt nog met zijn knie. Kelderman schrijft de val toe aan de hoge stress in het peloton.

"Er zijn veel toprenners en de druk neemt alleen maar toe. Iedereen wil op de eerste rij zitten en wordt vooruitgestuwd via de volgwagens en de oortjes. Ik denk dat radiocommunicatie verbieden een goed idee kan zijn."

Stress of geen stress, Kelderman blaast een beetje warm en koud over zijn ambities. "De verwachtingen zijn iets minder hoog. Door een gebrek aan resultaten ontbreek ik wat vertrouwen. Ik moet dus een beetje afwachten."