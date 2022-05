Alexander Zverev hoopt zich te herpakken met nieuwe coach Bruguera

Regerend olympisch kampioen Alexander Zverev was al enkele maanden op zoek naar een nieuwe coach. In die tijd nam vader Zverev zijn begeleiding op zich, maar hij maakt nu dus plaats voor Sergi Bruguera.

Na een geslaagd proefproject in maart tijdens het ATP-tornooi van Miami beslist Zverev nu om voor langere tijd in zee te gaan met Bruguera. De Spanjaard is geen onbekende naam in de tenniswereld. In de jaren 90 schreef hij twee keer Roland Garros op zijn naam.