Vrouwen van Gent veroveren 2e volleybaltitel uit de geschiedenis, geen unicum voor Genk

Van 2014 tot 2021 zat Asterix Kieldrecht (later Beveren) op de volleytroon in België, maar dit seizoen is er duidelijk een wissel van de wacht.

Twee maanden geleden moest Gent nog een opdoffer incasseren, toen het verrassend de bekerfinale verloor tegen Oudegem. Een nieuwe tegenslag in de competitie moest absoluut vermeden worden.

Genk had daar andere gedachten over en won zowaar de eerste match van de titelfinale. De Limburgers kwamen zo op één zege van een allereerste titel.

Gent dwong uiteindelijk toch een belle af en maakte het daarin overtuigend af in de eigen Edugo Arena. Enkel in de 3e set kon MVP Marlies Janssens afgestopt worden, waardoor de pil voor Genk enigszins werd verguld. Voor Gent is het na 2013 de 2e titel uit de geschiedenis.

Setstanden: 25-22, 25-19, 21-25 en 25-19.