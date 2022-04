Houdt Menen Maaseik uit de finale? Coach Frank Depestele: "We maken 50 procent kans"

Er is een verrassing in de maak. Maaseik en Roeselare zullen het dit jaar waarschijnlijk niet onderling uitvechten voor de titel. Menen lijkt de beste papieren te hebben om zich te verzekeren van een plekje in de finale.

"Dat is natuurlijk ongewoon, maar het is nog niet beslist", zegt Menen-coach Frank Depestele. Vanavond heeft Menen genoeg aan één punt op bezoek bij Maaseik. "Dat blijft een moeilijke opgave."

"De druk ligt natuurlijk wel bij hen. We maken 50 procent kans en trekken met veel vertrouwen naar Maaseik. Dit seizoen hebben we tegen de topploegen al bewezen dat we kunnen meestrijden. We leunen heel dicht tegen de top aan."

"Vergeet niet dat we niet het budget van topploegen als Roeselare en Maaseik hebben. Wij proberen met jonge talenten te werken. Als je jeugd die kans wil en kan geven moet je niet altijd voor een buitenlandse speler gaan. Ik geloof dat je met Belgische talenten ook resultaten kan halen."

Dat bewijst Depestele dit seizoen. "Het zou natuurlijk een unieke prestatie zijn als we de finale spelen, historisch zelfs. Maar we hebben wel altijd die ambitie gehad."

De vorige twee confrontaties met Maaseik wist Menen alvast tot een goed einde te brengen. "Daar hebben we vertrouwen getankt, maar de wedstrijd moet altijd gespeeld worden."