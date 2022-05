"Het meest succesvolle EK judo voor België sinds 2003"

3 keer brons (Jorre Verstraeten, Mina Libeer en Sami Chouchi) en 1 keer zilver (Matthias Casse): dat is de Belgische balans na 2 van de 3 dagen op het EK judo.

"Van de 6 judoka's die al in actie kwamen, hebben er 4 een medaille veroverd. Het is van 2003 geleden dat België het zo goed gedaan, heeft."

Een sterke prestatie in de breedte dus. "En dan kon uittredend Europees kampioen Toma Nikiforov nog niet meedoen vanwege een blessure. Dat was nog een medaillekandidaat erbij geweest."

Een Europese titel zat er deze keer niet in. Matthias Casse botste in de finale op de Georgiër Grigalasjvili. "Maar hij stond toch maar weer in de finale!"

"Casse overtuigde misschien niet in de eerste ronden, maar dat is eenvoudig te verklaren omdat zijn tegenstanders verdedigend beginnen tegen hem en zo constant bestraffingen oplopen. Zo krijg je de indruk dat hij niet imponeerde."

Casse werd voor het eerst op een groot toernooi bijgestaan door Damiano Martinuzzi, de vervanger van Mark van der Ham. "Van der Ham coachte Casse al sinds de junioren. Het is evident dat dit aanpassen is."

"Maar Casse verstopte zich hier niet achter. Hij wijt het verlies in de finale niet aan die nieuwe samenwerking, ook al zie je dat er nog tijd nodig is om ingespeeld te geraken op zijn nieuwe coach."

Marc Willems vindt het overdreven om dit verlies een grote teleurstelling te noemen. "Die Grigarasjvili is een steengoede, aanvallende judoka. Hij heeft zeker niet tegen een nobody verloren."