Matthias Casse na EK-zilver: "Mooi resultaat, maar niet waarvoor ik naar hier ben gekomen"

"Ik vond het een heel discutabele fase. Die waza-ari was terecht, maar ik had nog zin om iets recht te zetten. Alleen kreeg ik daar de kans niet meer toe."

Casse kreeg in de finale een 3e bestraffing bovenop een waza-ari. Dat was er uiteindelijk te veel aan. "Dat is een nieuwe regel, waarbij je sowieso een strafpunt krijgt als je op je 2 handen of ellebogen tegelijkertijd neerkomt."

"Het is voor de tweede keer op een rij dat ik zilver haal op het EK", sakkert Matthias Casse. "Dat is een mooi resultaat, maar niet waarvoor ik naar hier ben gekomen."

Chouchi: "Geen optimale voorbereiding na geboorte kindje"

Sami Chouchi kon zich wel verzoenen met zijn bronzen medaille. "Door de geboorte van mijn kindje heb ik me niet optimaal kunnen voorbereiden op dit EK. Ik was dus niet in topvorm. Maar dat ik dan toch brons behaal, bewijst dat ik een constante in mijn prestaties kan leggen."

"Het was mooi geweest als ik in de halve finales tegen Matthias had kunnen kampen, maar ik miste "iets" in de kwartfinale."