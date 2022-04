OHL-middenvelder Siebe Schrijvers minstens acht maanden buiten strijd met zware blessure

“De hele OH Leuven-familie wenst Siebe veel moed en sterkte bij zijn revalidatie”, laat de club weten in een bericht via Twitter.

De 25-jarige Schrijvers kwam dit seizoen 35 keer in actie voor de Leuvenaars. Daarin liet de Limburger vijf keer de netten trillen en deelde hij drie assists uit.

OH Leuven beëindigde de reguliere competitie op de elfde plaats en greep zo naast de play-offs.