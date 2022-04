Hein Vanhaezebrouck haalt ongemeen hard uit naar ref Verboomen: "Hij lachte met blessures Vadis"

"Onze refs lopen al niet over van vertrouwen en kwaliteit", duwde Vanhaezebrouck het mes nog wat dieper. "Maar deze scheidsrechter zal absoluut goed willen staan bij zijn bazen, hij zal gescoord hebben. Dat is betreurenswaardig. Zelfs de mensen van Genk deelden die mening."

"Het gevolg is dat de ref nu een rapport tegen mij gaat opstellen. Maar als een speler rood krijgt, verwacht je toch ook niet dat hij zich op straat moet gaan douchen? Ik word volgende week geschorst, hé. Dan pas mag ik niet meer in de kleedkamer. Had ik misschien naar huis moeten gaan? Dat zouden ze wel willen."

Afsluiten deed Vanhaezebrouck met een verbijsterende verklaring over Verboomen. "Vadis kwam naar mij om het te vertellen. Toen hij aan de opwarming begon, kwam de ref bij hem: "Ben jij niet geblesseerd, Vadis?" Verboomen repliceerde daarop: "Ach, nóg niet, maar dat zal nog komen, hé.""

Volgens Vanhaezebrouck en Vadis herhaalde Verboomen het "grapje" even later nog eens: "Vadis was bezig met trappen en deed zijn veter dicht, toen de ref nog eens passeerde: "Ach, ben je nu al geblesseerd?" Dat is toch onvoorstelbaar? Ik heb het Vadis drie keer gevraagd, hij was er niet goed van. Dan kan ik alleen maar vaststellen dat je hem zoekt."

"Vadis was niet geblesseerd, dus hebben ze hem er maar uit gestuurd", besloot Vanhaezebrouck met een cynisch lachje.

Onze redactie contacteerde Nathan Verboomen, maar die wenste niet te reageren.