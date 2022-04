Wim De Coninck over penaltyheld Davy Roef: "Zijn carrière is nu echt gelanceerd"

Op enkele maanden tijd van brave bankzittende keeper naar de held in de bekerfinale. "Dat was geen verrassing voor AA Gent. Op training pakte hij er blijkbaar ook veel. Als doelman pak je niet toevallig twee van de vijf penalty's."

Je zou voor minder naast je schoenen gaan lopen. "Dat ligt niet in zijn natuur", zegt analist Wim De Coninck. "Gisteren zei hij dat hij geluk had dat hij naar de goede kant was gedoken bij de twee penalty's. Die bescheidenheid is typisch voor hem. Eigenlijk zou hij zichzelf wat meer in de kijker mogen zetten."

"Nu doet hij dat hij vooral met zijn prestaties en clean sheets. Ik denk wel dat hij nu echt gelanceerd is, hij is niet meer te stoppen. Roef is zeker van zijn plek bij AA Gent."