Annemiek van Vleuten breekt pols op training, maar Giro en Tour komen niet in gevaar

Annemiek van Vleuten heeft in haar carrière al de nodige dosis pech gekend. Zo liep ze vorig jaar nog zware blessures op door een crash in Parijs-Roubaix. Toch raakte ze op tijd weer fit voor het voorjaar, waar ze een pak ereplaatsen behaalde en met Luik-Bastenaken-Luik uiteindelijk ook een hoofdvogel afschoot.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en enkele dagen na haar zege zat de Nederlandse al weer op haar fiets voor een training. Daar liep het mis: bij een val brak ze haar pols. In het ziekenhuis in Utrecht werd alles snel weer proper in elkaar gezet.

"Bij Movistar zetten we de gezondheid van onze renners en rensters boven sportieve doelen. Daarom is er geen termijn gezet op een terugkeer. De koersen die Annemiek in mei zou rijden, zijn allemaal van haar schema gehaald."

Movistar voegt er wel aan toe dat de grote doelen in het 2e deel van het jaar, met de Giro Donne en Tour de France Femmes op kop, niet in het gedrang komen door deze breuk.