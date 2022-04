Annemiek van Vleuten na huzarenstukje: "Luik-Bastenaken-Luik stond met grote stip aangeduid"

De Nederlandse Annemiek van Vleuten heeft voor de 2e keer in haar carrière Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Na een versnelling op de Roche-aux-Faucons liet ze een elitegroepje achter zich en soleerde naar de winst. Haar laatste overwinning was de Omloop op 26 februari. Ze werd ook 3 keer 2e dit voorjaar. "Ik heb mijn beste voorjaar ooit, ook qua wattages", vertelt de winnares aan Sporza.

Annemiek van Vleuten bracht een solo tot een goed einde in de 6e editie van La Doyenne. Na de streep kon ze haar tranen niet bedwingen. "Ik krijg er kippenvel van. Ik wist dat ik in orde was, maar het moet ook nog altijd mijn kant uitdraaien. Er zijn enkele sterke blokken die het me niet makkelijk maken", aldus Van Vleuten. "Deze wedstrijd ligt me het beste van de koersen in het voorjaar. Luik-Bastenaken-Luik stond met een grote stip aangeduid."

De Nederlandse renster van Movistar ging er voor de eerste keer vandoor op La Redoute. Op La Roche-aux-Faucons plaatste ze de ultieme versnelling. In de achtergrond deden Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo), Demi Vollering en Ashleigh Moolman(SD Worx) en Marta Cavalli en Grace Brown (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) er alles aan om Van Vleuten in te rekenen.

Op La Redoute heb ik de rest voor het eerst pijn gedaan. Annemiek van Vleuten

"Je hebt lef nodig om aan te gaan aan de voet van La Redoute en La Roche-aux-Faucons, maar als je wacht op de laatste klim verlies je de mogelijkheid om het peloton in stukken te trekken op La Redoute."

"Op La Redoute heb ik de rest voor het eerst pijn gedaan, daardoor was mijn kans groter om op La Roche-aux-Faucons weg te rijden." Op 13 kilometer van de streep ging Van Vleuten er alleen vandoor en moest daarvoor diep gaan. "Ik ben all-out gegaan. Na La Roche-aux-Faucons was er tegenwind en dat was niet in mijn voordeel. Ik ben ervoor gegaan en ik hoopte dat ze in de achtervolgende groep elkaar niet vonden, want dan zouden ze me makkelijk kunnen inrekenen", vertelt de Nederlandse.

"Je kan het vergelijken met goeie wijn"

Van Vleuten strandde dit seizoen 3 keer op de 2e plaats (Strade Bianche, de Ronde en de Waalse Pijl). Ze werd 4e in de Amstel Gold Race en op 26 februari won ze de Omloop Het Nieuwsblad. "Dit is mijn beste voorjaar ooit, ook qua wattages. Dat komt omdat ik later ben beginnen te koersen en mijn top dus later ligt." "Je kan het vergelijken met goeie wijn. Mijn sterktes komen naarmate de jaren vorderen", vertelt de 39-jarige renster in het flashinterview.

Grace Brown (2e): "Ik voelde me niet op mijn best vandaag"