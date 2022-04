Julie De Wilde na zware val en opgelegde rust: "Ik ga binnenkort toch een fitnessabonnement halen"

Van de val zelf weet Julie De Wilde zo goed als niets meer.

"Ik weet dat ik in het wiel zat van drie vrouwen van Jumbo-Visma, en toen opeens lag ik in de ziekenwagen", steekt ze van wal. "Ik ben dus voor een deel mijn geheugen kwijt, want ik vroeg mezelf af of ik al over een kasseistrook was gereden of niet."

De Wilde moet een stevige smak gemaakt hebben, want de scans in het ziekenhuis brachten twee breukjes in haar 6e halswervel aan het licht.

"De pijn valt wel mee, dus ik klaag niet. Ik moet vooral veel rusten van de dokters. Twee weken voor mijn hoofd en dan nog 4 à 6 weken voor mijn nekletsel."

"Ik ben toch van plan om in die periode een fitnessabonnement aan te schaffen. Van de neuroloog mocht ik rustig trainen op de spinningfiets. Zo lang stilzitten is echt niets voor mij."