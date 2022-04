Sportcardioloog: "Bij gewone stervelingen maakt op 90% presteren geen verschil, bij Van Aert wel"

"Het blijft moeilijk te voorspellen. Voor een gewone sterveling zoals u en ik valt het niet op als we maar op 90 procent kunnen presteren, maar voor een wielergod zoals Van Aert betekent dat het verschil tussen de finale rijden in Parijs-Roubaix en moeite hebben in het peloton."

"Elke virale infectie, corona, maar ook een verkoudheid of griep, activeert het immuunsysteem en dat kost krachten. Gedurende 10 of 12 dagen daarna is de prestatie zeker minder en is je trainingsschema verstoord."

Wout van Aert staat niet gewoon aan de start in de Hel van het Noorden, hij wordt ook meteen gezien als een van de kanshebbers. Zal hij echt al opnieuw het onderste uit de kan kunnen halen? "Dat is koffiedik kijken", zegt Lieven Herbots, een cardioloog, die ook het hart van profrenners screent.

"Het coronavirus teistert niet specifiek het hart"

Maar er blijft toch een risico? Dat werd recent nog aangetoond door het incident met Sonny Colbrelli. "We zijn als artsen op zoek naar de reden waarom jonge renners plots sterven. We doen onderzoek."

"We schatten dat ongeveer 1 tot 2 procent van de mensen effectief een virale ontsteking van de hartspier krijgen door corona. Dat weten we uit scans die we uitvoeren. Er zijn andere virussen die het hart veel meer teisteren."

Heeft corona in het algemeen een effect op het hart? "Het coronavirus is een virus dat niet specifiek het hart teistert. Corona is wel aanwezig in het hart, zoals in het volledige lichaam, maar het tast het hart niet echt aan."

"Al die renners zijn heel goed gescreend en nagekeken. Dat gebeurt typisch in het tussenseizoen in november of december. Colbrelli zal zeker ook nagekeken zijn, maar in maart doet hij een plotse dood. Want dat was het. Hij is wel degelijk gereanimeerd aan de aankomst. Het is een beetje het verhaal van Christian Eriksen. De vraag is: hoe komt het dat een gezonde renner op enkele maanden tijd zoiets tegenkomt?"



"Er zijn een aantal factoren die meespelen. Zo is er zeker een genetische factor. Het gebeurt bijvoorbeeld nooit bij vrouwen, het zijn altijd mannen. Wij denken dat onze Vlaamse renners het meeste risico lopen, maar de frequentie ligt nog hoger bij jonge Amerikaanse basketbalspelers die nog geen prof zijn."



"Naast die genetische factor vermoeden we dat er ook een trigger is. Colbrelli had bijvoorbeeld ook bronchitis in de weken ervoor. Blijven sporten en trainen tijdens een infectie kan leiden tot littekenweefsel en dat geeft aanleiding tot ritmestoornissen en plotse dood."