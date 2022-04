Wout van Aert voor Parijs-Roubaix: "Als je aan de start staat, kan je altijd winnen"

De Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race heeft Wout van Aert aan zich moeten laten voorbijgaan. Morgen lijnt hij zijn koersfiets weer op in een van zijn favoriete koersen: Parijs-Roubaix.

"Ik ben opgelucht", vertelt Van Aert na zijn coronabreak. "Ik kan weer een nummer opspelden en ik maak opnieuw deel uit van de ploeg. Dat is fijn."

Hoe ziek is de winnaar van de Omloop en Harelbeke geweest? "Niet extreem", antwoordt hij. "Ik heb symptomen van een verkoudheid gehad, maar het was vooral de vermoeidheid die me parten heeft gespeeld."

"Zelfs na een volledig medisch onderzoek voelde ik me nog redelijk vermoeid. Dat is toch helemaal anders dan bij andere ziektes. Pas de laatste dagen ging het beter. Gelukkig kon ik nog fietsen, een hele geruststelling."