Sterrenslag! Deschacht en De fauw nemen afscheid met heel wat oude bekenden in Legends Game

Deschacht: "Het was een perfecte dag"

"Het was echt een competitiewedstrijd, zoals ik voorspeld had", vertelde Olivier Descacht. "Iedereen ging vol aan de bak. Het was geen show, alleen in de laatste minuten toen de kindjes erin kwamen."

"Mijn ploeg was nog redelijk fit. Ik ben trots. Het is een perfecte dag geweest. Goed weer, veel mensen van vroeger en supporters die speciaal gekomen zijn. Het was een mooi afscheid. Het is leuk dat iedereen de moeite gedaan heeft om te komen. Dat doet me een groot plezier."



Wat brengt de toekomst nog voor Deschacht? "Nu is het echt gedaan en focus ik me op mijn trainerschap bij de U21. We gaan naar het EK. Een paar wedstrijden analyseren en that's it."