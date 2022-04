Virton beschuldigt Moeskroen van "financiële doping" en wil 5 miljoen euro schadevergoeding

Moeskroen kreeg deze maand van de Licentiecommissie geen licentie voor prof- en amateurvoetbal. Op basis van de rapporten van de Licentiecommissie oordeelt concurrent Virton nu dat zijn laatste plaats in 1B onrechtvaardig is.

Virton beschuldigt Moeskroen ervan dat het "de regels van goed financieel bestuur opgelegd door het licentiereglement van de voetbalbond niet heeft nageleefd."

Door spelers en een staf aan te trekken die veel beter zijn dan wat Moeskroen zich financieel kon veroorloven, maar daarna zijn loonverplichtingen niet na te komen, is er volgens Virton sprake van "financiële doping".

De Licentiecommissie verwees in haar rapporten er ook op dat Moeskroen eerder (vanaf 2016-2017) valse documenten had verstrekt om licenties te verkrijgen en Moeskroen is het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek, dat in 2018 is gestart, wegens valsheid in geschrifte.



De competitiestand is volgens Virton dan ook oneerlijk. "De bedrieger heeft een ongeoorloofd voordeel ten opzichte van degene die de regels respecteert", reageert de club op de website van RTBF.



Virton eist 5 miljoen euro van Moeskroen binnen de acht dagen als minnelijke schikking, of het zegt verdere stappen te zullen ondernemen.

De vraag is waar het noodlijdende Moeskroen - dat al geen licentie meer kreeg omwille van zijn financiële problemen - dat geld zou halen.