Turkse eigenaars Westerlo: "We zullen meer dan klaar zijn voor 1A"

Westerlo heeft zich vorig weekend verzekerd van een rentree in de hoogste voetbalafdeling. Met dank aan Turkse investeerders, die een grote toekomst voor ogen hebben. "Maar we blijven voorzichtig", legt ondervoorzitter Hasan Cetinkaya uit. "Laat ons eerst weer een certitude worden."

De Turkse groep rond voorzitter Oktay Erçan kwam in 2019 in Westerlo aan. "We hebben een duidelijke structuur neergezet, we hebben de club een financiële injectie gegeven en we hebben geïnvesteerd in de accommodatie."

"Daar zullen we niet mee stoppen. We werken momenteel aan een gloednieuw en modern trainingscomplex, dat vergelijkbaar zal zijn met dat van AA Gent of Club Brugge. Het zal tot de top van België behoren", verzekert ondervoorzitter Hasan Cetinkaya.



"We gaan geen gekke dingen doen: het team is de ster"

Gaan de nieuwe eigenaars ook de spelersgroep een boost geven? "Daar zijn we volop mee bezig", antwoordt Cetinkaya. "We komen nu in de competitie terecht waar we horen te zitten. We zullen meer dan klaar zijn, maak je daar geen zorgen over."



"We weten dat we voor verschillende posities nieuwe spelers in huis moeten halen. Belangrijk is dat ze bij het DNA van de club passen."

"We willen ook geen peperdure spelers halen. Dat zou de balans van de ploeg verstoren. Het team moet de ster zijn, niet het individu. Op die manier hebben we ook de competitie gewonnen."

"Neen, we gaan zeker geen gekke dingen doen en de club weer in de moeilijkheden brengen. We blijven met beide voeten op de grond en werken voort met de spirit waarmee we de titel in 1B hebben gepakt."

Westerlo leende dit seizoen doelman David Jensen van NY Red Bulls.

"Weer een zekerheid worden in 1A"

Niet dat voorzitter Erçan en ondervoorzitter Cetinkaya een bijrol willen spelen in de Jupiler Pro League.

Cetinkaya: "We willen laten zien dat een gemeente als Westerlo grote doelen kan bereiken. In België én in Europa."

"Dat zou mooi zijn, maar haast hebben we niet", verzekert de ondervoorzitter. "We blijven extreem realistisch en weten dat het economisch gezien vooropstaat om weer een zekerheid te worden in de hoogste afdeling. Dat is het allerbelangrijkste. Anders krijg je het moeilijk."

"Maar dromen mag", lacht Cetinkaya.

"Voetballen voor 6 à 7.000 toeschouwers"

Een bomvol Kuipje staat gelijk aan 8.000 toeschouwers. "Dat is niet groot", weet Hasan Cetinkaya. "We hebben plannen om het uit te breiden."

"Dat is toekomstmuziek. Eerst hopen we in de hoogste afdeling voor 6 à 7.000 supporters te spelen. Dat verdient deze ploeg ook. Kom hier in de Kempen allemaal kijken, zou ik zeggen."

"Wat ik fijn vind, is dat de fans nu dicht bij het terrein staan. Dat maakt het echt warm hier."

De diehards van KVC Westerlo.

