Westerlo kampioen dankzij Deinze: "Kampioen is kampioen"

Westerlo heeft het gisteren in Lommel (2-1) niet voor mekaar gekregen om zelf de promotie af te dwingen, Deinze hielp de club vanavond een handje door RWDM te kloppen (3-0).

"Ik was die match niet aandachtig aan het volgen", vertelt Jonas De Roeck wanneer we hem bellen. "Samen met de familie was ik naar De Mol aan het kijken."

"Aan de reacties van mijn kinderen had ik begrepen dat Deinze op voorsprong stond. En daarna kreeg ik het ene bericht na het andere."

"Het is een speciaal gevoel om zo de titel te pakken", vindt de coach. "Het was leuker geweest als het zelf op het veld hadden klaargespeeld, maar kampioen is kampioen."