Westerlo is kampioen in 1B en mag weer meedoen met de grote jongens, met dank aan Deinze

Westerlo staat al bijna een heel seizoen mijlenver aan de leiding in 1e klasse B, maar de laatste weken was er toch wat titelstress. Zo verloor het in Virton en kon het de titel ook gisteravond niet binnenhalen tegen Lommel.

Gelukkig was er nog Deinze om Westerlo een handje te helpen. RWDM was na de nederlaag van Waasland-Beveren al zeker van de barrages voor promotie en leek niet echt meer aan te dringen om toch nog tot het einde mee te doen voor de titel.

Een owngoal van Vorogovski luidde een moeilijke avond in voor RWDM, met na de rust ook nog tegengoals van Dansoko en Challouk.

Door die zege springt Deinze over Waasland-Beveren naar de 3e plaats, maar belangrijker is dat Westerlo op 2 speeldagen van het einde al zeker is van de titel én de promotie naar 1A. 5 seizoenen had het nodig om weer te stijgen.