Nog geen titel voor Westerlo, twee dolle minuten van Lommel nekken de leider

Fase per fase

90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

90+5' tweede helft, minuut 95. Einde: 2-1. Westerlo heeft de titel nog niet te pakken. Lommel stak er een stokje voor na twee dolle minuten net voor de rust (2-1).

90+2' tweede helft, minuut 92. Rood voor Mabea. De Ivoriaan Mabea moet het terrein vroegtijdig verlaten. Hij verliest het sprintduel van Belghali en trekt aan de noodrem. De verdediger was op weg naar de 3-1 in een leeg doel.

90+1' tweede helft, minuut 91. Westerlo heeft nog een slotoffensiefje voorbereid. Van Eenoo draait een hoekschop op de knikker van Foster. Zijn vizier staat niet op scherp.

90' tweede helft, minuut 90. In de handen van De Busser. Een knappe inswinger van Mabea belandt op het hoofd van Daci. Hij kopt recht in de handen van De Busser.

89' tweede helft, minuut 89. +4 minuten. De match is nog niet afgelopen. De wedstrijdleiding telt er zo meteen 4 minuten bij.

86' tweede helft, minuut 86. Morgen kampioen? Bij deze tussenstand is Westerlo nog geen kampioen. Morgen dan maar? Als RWDM niet kan winnen in Deinze is de titel ook een feit.

84' tweede helft, minuut 84. Het wil maar niet lukken voor Westerlo. Na een scrimmage voor doel kan De Busser de bal oprapen.

74' tweede helft, minuut 74. Nog een kwartier. Raakt Westerlo nog door de kloeke verdediging van Lommel?

62' tweede helft, minuut 62. Het gaat goed op en neer aan de Gestelsedijk. Westerlo-aanvaller Daci laat de kans liggen op de gelijkmaker. Agyepong verkijkt dan weer de kans voor de 3-1.

59' tweede helft, minuut 59. De beste kans in de tweede helft komt op naam van Lommel te staan. Jensen gaat goed plat op een poging van Henkens (ex-Westerlo).

47' tweede helft, minuut 47. We voetballen weer in Lommel en het is de thuisploeg die het felst uit de startblokken schiet. De kwieke Japanner Saito flirt met de 3-1.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:45 rust, 21 uur 45.

21:38 rust, 21 uur 38. Rust: 2-1. In Lommel kunnen ze even bekomen van enkele dolle minuten. Westerlo kwam snel en verdiend op voorsprong. Een gemiste penalty maakte weinig uit, want de leider domineerde. Tot Lommel net voor de rust ijskoud toesloeg. Westerlo-goalie Jensen had geen verhaal op de streep van Rosa. Nauwelijks een minuut later moest hij zich opnieuw gewonnen geven toen Caue van dichtbij de bal in het dak mikte. Werk aan de winkel voor Westerlo als het vanavond de titel wil pakken.

Tot Lommel net voor de rust ijskoud toesloeg. Westerlo-goalie Jensen had geen verhaal op de streep van Rosa. Nauwelijks een minuut later moest hij zich opnieuw gewonnen geven toen Caue van dichtbij de bal in het dak mikte.

Werk aan de winkel voor Westerlo als het vanavond de titel wil pakken.

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. 2-1! Lommel schiet plots met scherp. Ongelooflijk, Lommel scoort weer. Na een knappe actie van Saito op links kan Caue de 2-1 in het dak van het doel planten. Dat betekent dat Lommel virtueel gered is. En dat Westerlo nog even moet wachten op de titel.

Dat betekent dat Lommel virtueel gered is. En dat Westerlo nog even moet wachten op de titel.

45' eerste helft, minuut 45. 1-1: een streep van Rosa. De eerste poging van Lommel is meteen raak. Met een streep in de linkerhoek van Rosa komt de thuisploeg op gelijke hoogte. Jensen is kansloos.

33' Het openingsdoelpunt van Westerlo:. eerste helft, minuut 33. Het openingsdoelpunt van Westerlo: