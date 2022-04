Peter Sagan - te slecht voor de Ronde - hervat morgen in het Circuit de Sarthe

4 jaar geleden reed Peter Sagan nog alles kapot in de klassiekers met triomfen in Parijs-Roubaix en Gent-Wevelgem.



Dit jaar draait het voorlopig allemaal in de soep. Sagan raakte voor de 2e keer besmet met het coronavirus en sukkelde in Tirreno-Adriatico met een bronchitis

Zijn ploeg TotalEnergies liet Sagan dan ook wijselijk thuis voor de Ronde van Vlaanderen. "Hij is nog niet in zijn beste vorm", luidde het argument.

Vanaf morgen maakt de drievoudige wereldkampioen zijn opwachting in het Circuit de Sarthe (5-8 april), waar nog meer renners met conditionele achterstand van de partij zijn: Yves Lampaert, Tim Declercq en Oliver Naesen.



Voor Sagan en zijn lotgenoten is het een voordeel dat Parijs-Roubaix (17 april) dit jaar een week later plaatsvindt door de Franse presidentsverkiezingen.