Peter Sagan staat zondag niet aan de start van Ronde van Vlaanderen: "Niet in beste vorm"

6 jaar geleden was Peter Sagan nog glorierijk winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Maar dit voorjaar loopt het voor geen meter.

In Milaan-Sanremo kon Sagan nog mechanische pech als excuus inroepen. Maar zowel in de E3 Saxo Bank als in Gent-Wevelgem zakte de 32-jarige Slovaak helemaal door het ijs. Met een opgave als dieptepunt gisteren.



De aangebrachte reden? Sagan moest 3 weken geleden met een bronchitis Tirreno-Adriatico verlaten en daardoor heeft hij een achterstand opgelopen.

"Hij is nog niet in zijn beste vorm om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen", laat zijn ploeg TotalEnergies weten.

Anthony Turgis (2e in Milaan-Sanremo) en onze landgenoot Dries Van Gestel (3e in Gent-Wevelgem) zullen zondag normaal gezien de vooruitgeschoven mannen zijn bij de Franse formatie.