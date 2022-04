Antwerp Giants spelen IJslander Fridriksson kwijt aan Italiaans team

Elvar Fridriksson maakte indruk in Antwerpen. Zaterdag was hij nog goed voor 18 punten en 5 assists in de match tegen ZZ Leiden (96-92).

Gemiddeld speelde de IJslander een halfuur per wedstrijd. Daarin maakte hij 12 punten, plukte hij 3 rebounds en deelde hij 7 assists uit.

Bij de Giants maken ze zich sterk dat ze het vertrek van de spelmaker kunnen opvangen.

Fridrikssons nieuwe club Bertram Derthona is een subtopper uit het noorden van Italië. Het team staat momenteel op een 6e plaats.