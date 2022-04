Maakt Tiger Woods onverwachte comeback op de Masters? "Beslis op laatste moment"

De geruchten over een comeback van Tiger Woods op de Masters, het mythische toernooi op de golfbaan in Augusta, gonzen al enkele dagen. Vandaag heeft Woods zelf gereageerd.

"Ik reis weer af naar Augusta om mijn voorbereiding voort te zetten. Ik zal op het laatste moment beslissen of ik zal deelnemen", schrijft Woods. Woods heeft een lange revalidatie achter de rug na het zware verkeersongeluk in februari 2021.

De 46-jarige golflegende werd na het ongeluk met spoed geopereerd en moest herstellen van meerdere breuken in zijn beide benen. Enkele maanden geleden zei Woods zelf dat zijn professionele golfcarrière afgelopen was en dat hij hoogstens nog enkele toernooien per jaar zou kunnen spelen.

Woods won vijf keer in zijn carrière de Masters en beleefde er in 2019 een van de mooiste momenten uit zijn carrière. Hij won er zijn 15e en (voorlopig) laatste Major en kon dat vieren met zijn kinderen. Zijn laatste toernooi is ook de Masters, in november 2020.