Beste Belg Dylan Teuns (6e): "Op de Koppenberg zat ik te ver"

Bij afwezigheid van topfavoriet Wout van Aert eindigden niet Tiesj Benoot of Jasper Stuyven het hoogst in Oudenaarde, wel Dylan Teuns. Hij kwam als 6e over de streep.





"Ik wist dat ik over goede benen beschikte", vertelde hij na de koers. "Helaas zat ik te ver om mee te strijden voor de zege. Op de Koppenberg heb ik de slag gemist."



In het zicht van de finish zag Teuns de koplopers en de achtervolgers rijden. "Jammer dat we er niet meer zijn bijgeraakt voor de sprint", vindt Teuns.



"Mijn ploegmaat Wright zat door zijn beste krachten heen en Küng weigerde te rijden, omdat zijn teamgenoot Madouas nog voor hem uitreed."



Van Aert zit thuis met een coronabesmetting, Teuns heeft er een achter de rug. "Ik denk dat ik die situatie goed heb aangepakt. Ik ben niet in paniek geschoten, ik ben lang van mijn fiets gebleven, om pas vorige week in Catalonië weer te koersen."