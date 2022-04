Van waar komt de wind en hoe moet je gekleed zijn? "Goedweerfietsers zit tussen de oren"

Het was deze ochtend even schrikken voor wie het weerbericht niet had gevolgd en naar buiten keek. Niet alleen profrenners, maar ook wielertoeristen worden dit weekend voor hun Ronde van Vlaanderen geconfronteerd met heel andere weersomstandigheden dan waarin ze hebben getraind.

Typisch voor de lente

Herinnert u zich de beelden van de E3 Harelbeke nog? Exact een week geleden (25 maart) reden Wout van Aert en Christophe Laporte bijna hand in hand over de finish in Harelbeke. In kort broek en korte mouwen, want een aangenaam avondzonnetje verwarmde de wielerharten én de terrassen. Zeven dagen later is er grote onzekerheid over de deelname van Wout van Aert aan de Ronde van Vlaanderen, maar wat wel al zeker is: de weersomstandigheden zullen heel anders zijn. Zowel voor de profs zondag als voor de wielertoeristen die zich zaterdag aan hun Ronde van Vlaanderen wagen. "De sneeuw waar we vandaag mee wakker zijn geworden zal in de loop van de dag en anders zeker zaterdag smelten", zegt weerman Bram Verbruggen. "Maar zaterdagochtend moeten de wielertoeristen absoluut nog rekening houden met gladheid op de weg."

De wind zal niet echt een factor worden. Weerman Bram Verbruggen

"Zowel zaterdag als zondag verwachten we uiteindelijk temperaturen rond 7 graden, maar ook voor de profs zal de temperatuur zondagochtend bij de start in Antwerpen rond het vriespunt liggen." "De wind komt voornamelijk uit het noorden, zondag eerder het noordwesten, maar is niet sterker dan windkracht twee of drie. De wind zal dus niet echt een factor worden." De snelle ommeslag in het weer is een typisch fenomeen van de lente. "In de lente wordt het weer sterk bepaald door de wind. Die kwam een tijdje uit het diepe zuiden. Denk aan het Sahara-zand dat over ons land is gedwarreld. Nu komt de wind opeens uit het hoge noorden en dat zal nog een tijdje zo zijn."

Wat doet de koude met je lichaam?

De plotse ommekeer van het weer maakt ook een lichamelijk verschil. Tenminste, dat zou je denken. Volgens Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan de UGent, is de weersverandering momenteel daarvoor niet groot genoeg. "Zowel de wielertoeristen, als de profs hebben de afgelopen tijd getraind en gekoerst in gematigde temperaturen. Bij een overgang van 16-20 graden naar 6-7 graden is er geen sprake van acclimatisatie. Dat zou wel spelen als je van 10 graden opeens naar 30 graden en meer gaat." "Drie factoren bepalen volgens mij of renners en recreanten lichamelijk hun Ronde van Vlaanderen optimaal kunnen rijden: voorbereiding, kleding en voeding." Een goede voorbereiding spreekt voor zich, al betwijfelt de professor of alle recreanten wel voldoen aan die voorwaarde. "Zonder voldoende training kan het echt een gezondheidsrisico zijn om zo een zware inspanning als de Ronde te leveren." Daarnaast wordt de keuze 's ochtends voor de juiste kledij dit weekend even belangrijke als het verzet en parcourskennis. Weerman Bram Verbruggen, zelf een fervente fietser, raadt aan om voor laagjes te kiezen.

Bij een overgang van 16-20 graden naar 6-7 graden is er geen sprake van acclimatisatie. Inspanningsfysioloog Jan Bourgois

"Op zaterdag zou ik zeker starten met een regenjas, want we verwachten buien en opklaringen. Ik zou zelf verschillende laagjes aandoen, die je kan uitspelen als je begint te zweten. Vergeet een korte broek, daarvoor is het echt te koud."

Denk niet alleen extra goed na als je voor je kleerkast staat, maar ook als je in de kast met voedingsrepen, gelletjes of mattentaart grabbelt. Een lichaam dat koud heeft, moet extra energie verbruiken om zich warm te houden. "Zweten doe je bij koud weer net iets minder. In theorie moet je dus iets minder drinken, maar ik raad aan om in praktijk evenveel te drinken. Veel mensen drinken sowieso te weinig", zegt professor Jan Bourgois.

Goed- en slechtweerfietsers? "Het zit vooral tussen de oren"

Zou Mathieu van der Poel bij slecht weer soms nog eens terugdenken aan het WK in 2019 in Yorkshire, waar hij moest lossen in de kopgroep op 12,5 kilometer van de finish en Mads Pedersen de wereldtitel pakte in de gietende regen?

Sommige renners hebben de naam beter tegen slecht weer te kunnen dan andere. Tom Boonen reed bijvoorbeeld zelden met handschoenen. "Dat verschil is toch vooral mentaal", zegt professor Jan Bourgois. "Het grootste probleem van deze plotse winterprik zit volgens mij tussen de oren. "Sommige mensen kunnen genetisch beter tegen koude dan andere, maar dan spreken we vooral over mensen die gewoon zijn om in extreme kou in het noorden te wonen. Zoals bergvolkeren genetisch beter tegen hoogte kunnen." "Ik weet niet wat Mathieu van der Poel overkwam op het WK in Yorkshire, maar het zou goed kunnen dat zijn inzinking daar vooral te maken had met voeding of kledij. Hij heeft ook al gewonnen in slecht weer." Het beeld van Van der Poel die door de Italiaanse buien heen Tadej Pogacar nipt afhield na een fenomenale solo in Tirreno-Adriatico van vorig jaar, flitst voorbij. Speelt die film zich opnieuw af zondag?