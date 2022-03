Rode Duivels spelen na 16 jaar nog eens in Anderlecht... en dat brengt gemengde gevoelens naar boven

Een publiekstreffer is een oefenduel tegen Burkina Faso niet. Zeker niet zonder de grootste vedetten van de Rode Duivels. En dus houdt ook het Koning Boudewijnstadion uitzonderlijk de deuren gesloten. Onze nationale ploeg speelt vandaag in het Lotto Park van Anderlecht.

Het stadion met 21.500 zitjes - veel minder dan de 50.000 van de Heizel - is gezelliger bij een lagere opkomst. De nabijheid van het oefencentrum in Tubeke is eveneens een groot pluspunt.



Daarnaast was het al opvallend lang geleden dat de nationale ploeg nog eens neerstreek in Anderlecht. 2006 om precies te zijn. In de tussentijd passeerden de Rode Duivels wel in onder meer Leuven, Gent, Brugge, Genk en Luik.

De laatste doortocht in Anderlecht vond plaats op 11 oktober 2006. De Duivels klopten toen Azerbeidzjan met 3-0, maar de enige andere partij in het Astridpark deze eeuw - enkele weken eerder - brengt minder fijne herinneringen naar boven.

In het toenmalige Constant Vanden Stockstadion begonnen de Duivels aan de kwalificatiecampagne voor het EK 2008 met een harde valse noot.

Tegen het nietige Kazachstan kwam België niet verder dan 0-0. Dat bondscoach René Vandereycken met zes verdedigers aan de aftrap kwam, leverde hem bijzonder veel kritiek op. Tot overmaat van ramp blesseerde "thuisspeler" Vincent Kompany zich na ruim een halfuur ook nog eens aan zijn adductoren bij een schot op doel.

Een zwarte pagina in onze voetbalgeschiedenis.