Tuchel over restricties bij Chelsea: "Desnoods rijd ik zelf met minibusje naar Rijsel"

De Britse overheid bevroor vorige week alle bezittingen van Roman Abramovitsj, als sanctie voor de Russische invasie in Oekraïne. Die straf heeft ook een impact op Chelsea, dat zich nu aan allerlei restricties moet houden. Een van die beperkingen is een gelimiteerd budget voor verplaatsingen. Wat vroeger de normaalste zaak was - reizen in alle comfort - is op die manier plots heel wat minder evident geworden. Woensdag speelt Chelsea op het veld van Rijsel in de 1/8e finales van de Champions League. Voor die wedstrijd verwacht coach Thomas Tuchel alvast geen problemen.

"Het laatste wat ik gehoord heb, is dat we met het vliegtuig zullen gaan. Als dat niet kan, zullen we de trein nemen of desnoods de bus. En in het uiterste geval kruip ik zelf wel achter het stuur van een minibusje", lacht de Duitser de problemen weg.



"Twintig jaar geleden zou ik er alles aan gedaan hebben om op de bank te zitten bij een Champions League-wedstrijd. Dat is in al die jaren niet veranderd. Wij zullen er staan woensdag."



Toch steekt Tuchel niet weg dat de situatie een impact heeft. "We bekijken het dag per dag. Er kan altijd iets veranderen. Hopelijk kan de club snel verkocht worden, zodat er een perspectief is. Intussen focussen wij op de zaken waar we wel een invloed op kunnen hebben. We hebben geweldig personeel om al de rest te regelen, zodat het voor ons allemaal nog redelijk normaal aanvoelt."