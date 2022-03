Een beslissing met enorme gevolgen voor Chelsea: Britse overheid straft Roman Abramovitsj

"Hij wordt geassocieerd met een persoon die Oekraïne destabiliseert, namelijk Vladimir Poetin", klinkt het in de officiële communicatie. "Daar heeft hij al decennia nauwe banden mee." De eigenaar van Chelsea lag de voorbije weken al onder vuur door zijn relatie met Vladimir Poetin en anticipeerde door de club in de verkoop te zetten. Doordat alle eigendommen van Abramovitsj nu bevroren worden, wordt de verkoop van Chelsea (tijdelijk?) on hold gezet. De club kreeg wel toelating om de dagelijkse werking verder te zetten. "Chelsea kreeg een speciale licentie om verder te spelen en werken. Daardoor kunnen wedstrijden worden afgewerkt, personeel betaald en abonnees matchen bijwonen. Zonder dat Abramovitsj voordeel haalt uit zijn eigenaarschap."

Geen verkoop van merchandising en tickets meer, wat met verplaatsingen?

Toch zijn de concrete gevolgen enorm. Zo zal Chelsea geen nieuwe contracten meer kunnen geven aan spelers (onder meer sterkhouders Rüdiger en Christensen hebben aflopende overeenkomsten). Ook transfers zijn voorlopig onmogelijk. En

zelfs de merchandising- en ticketverkoop kan niet meer doorgaan.

Nog een opvallend zinnetje in de voorwaarden: de kosten voor verplaatsingen naar wedstrijden mogen niet meer dan 20.000 pond per wedstrijd kosten. Chelsea heeft het "geluk" dat het in de Champions League straks een korte trip naar Rijsel voor de boeg heeft. Maar wat als er in de volgende ronde een verre trip naar bijvoorbeeld Madrid wacht?



Wellicht moeten Romelu Lukaku en co zich dan opmaken voor een verplaatsing met een commerciële luchtvaartmaatschappij en een bescheiden hotel.