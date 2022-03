"Lewandowski zou in Polen zelfs president kunnen worden"

"Hij is de beste nummer 9 ter wereld"

"In de 16-meter is hij niet te stoppen. Sterk met de kop. Hij scoort heel gemakkelijk, want als hij drie kansen krijgt zijn er vaak twee binnen."

"Maar op dit moment vind ik hem de meest complete nummer negen ter wereld. De fijnbesnaarde dribbelaar zoals Lionel Messi is hij niet. Maar qua efficiëntie is hij wel de allerbeste."

"In een ploeg zoals Bayern is het voor hem misschien “gemakkelijk” omdat ze heel dominant spelen, vaak op de helft van de tegenstander en veel kansen creëren."

"Na de president de bekendste persoon in Polen"

Mirek Waligora volgt het internationale voetbal nog op de voet en houdt de vinger aan de pols van de Poolse media. De populariteit van zijn landgenoot Lewandowski is ongezien.

"Lewandowski is voor de Polen de beste speler van de wereld en daarom is hij voor hen ook een nationale held. Na de president is hij waarschijnlijk de bekendste persoon in Polen."

Ook naast het veld is 'Lewa' de ideale schoonzoon en ook sociaal geëngageerd.. Zo steunde hij meteen openlijk op social media de beslissing van de Poolse bond om de WK-barrage tegen Rusland niet te spelen en sprak hij zich uit tegen de oorlog.



"Hij is een zeer intelligente man en kaart heikele thema’s in Polen aan. Hij is heel eloquent, heeft een uitgesproken mening en is echt een modelfiguur. Je zal nooit iets negatiefs over hem of zijn familie lezen."



"Mocht hij in de politiek gaan dan zou hij premier of zelfs president kunnen worden", lacht Mirek Waligora. "Dat, samen met het feit dat hij een op en top professional is in het voetbal, maken van hem hét voorbeeld voor de Poolse jeugdvoetballers."