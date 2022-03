Bayern en hattrickheld Lewandowski dollen met speelbal Salzburg op weg naar kwartfinales

Bayern - Salzburg in een notendop:

Lewandowski draait Salzburg door de gehaktmolen

Wat een avond voor Robert Lewandowski. Na het 1-1-gelijkspel in de heenmatch in Salzburg had Bayern München in de eigen Allianz Arena wel nog wat werk voor de boeg.

De Beierse machine kon zoals zo vaak op Lewandowski rekenen. De Pool zette na telkens kinderlijk verdedigen van Wöber zelf 2 strafschoppen om. Even later was hij doelman Köhn net te snel af om er nog voor het half uur 3-0 van te maken.

Ook Serge Gnabry pikte zijn graantje nog mee voor de pauze. De bezoekers waren uitgeteld, Lewandowski zette zijn naam nog maar eens in de geschiedenisboeken met de snelste CL-hattrick ooit van bij het matchbegin. 45 minuten om van te smullen voor de Bayern-fans.



