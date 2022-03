Politieke uitingen voor één keer toegelaten op Paralympische Spelen: "Wereld heeft signalen nodig"

"We zijn geen politiek evenement en dat zullen we nooit worden, maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat de Spelen plaatsvinden te midden van een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne", aldus voorzitter Andrew Parsons van het Internationale Paralympisch Comité (IPC). "De wereld heeft nu signalen nodig en die kunnen wij geven."



Volgens Parsons moet er nu wel enige speelruimte zijn voor politieke uitingen. "We moeten kijken door wie, wanneer en waar", zei Parsons, die als voorbeeld het gebaar noemde dat de Duitse delegatie maakte tijdens de openingsceremonie.



De Duitse paralympiërs namen bij binnenkomst van het stadion hun petten af, stonden even stil en maakten het vredesteken. "Het was een goede manier om de openingsceremonie niet te onderbreken en toch een gelegenheid te zoeken om respect en solidariteit te tonen. Dat is de geest van de Spelen."

Zelf hield Parsons een gepassioneerde toespraak waarin hij de oorlog veroordeelde en opriep tot vrede, zonder de naam van Rusland te noemen. "Dat was geen politieke boodschap, maar een vredesboodschap."