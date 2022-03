De gladiator is zijn aura van onkwetsbaarheid kwijt: wat is er toch aan de hand met Sergio Ramos?

Avondje nostalgie voor Sergio Ramos (35). De iconische verdediger hoort straks nog eens de Champions League-hymne in Santiago Bernabeu. Alleen zal het vanuit de tribune zijn. Bij PSG wordt de Spanjaard geteisterd door blessures. Hoe is de onverzettelijke gladiator kunnen vallen?

Het was voor avonden zoals deze dat PSG hem naar Parijs haalde.

Met vier Champions League-titels bij Real Madrid op zijn palmares moest Sergio Ramos de beker met de grote oren ook eindelijk naar de lichtstad halen.



Vanavond volstaat de nul houden in Madrid om een stapje dichter bij dat grote doel te komen. Dan kan je een onverzettelijke verdediger goed gebruiken.

Alleen: Ramos is niet klaar voor de strijd.

Bij de Koninklijke was de aanvoerder ruim een decennium een zekerheid op de cruciale momenten, maar in Parijs staat de teller na ruim een halfjaar op amper drie wedstrijden. Ook nu reisde Ramos door een aanslepende kuitblessure als “mascotte” mee naar Madrid.

Het is een lijdensweg die ondertussen al bijna anderhalf jaar duurt.



Obsessief bezig met lichaam

Nochtans is Sergio Ramos lid van het selecte kransje voetballers dat je met onbreekbaarheid associeert.

Een gladiator opgebouwd uit enkel spieren die even vaak in de fitness als op het veld kampeert. Ook bij collega's en ploegmaats staat Ramos bekend als een superprof die obsessief met zijn lichaam bezig is. Dat hij in de Spaanse hoofdstad een eigen gym opende, verraste niemand.

In zijn Madrileense villa van 12 miljoen euro was er ook een indrukwekkende fitnessruimte aanwezig om zijn “tempel” te onderhouden. En zelfs een hyperbare zuurstofkamer om de recuperatie te bevorderen. Steevast stond er ook een leger persoonlijke fysiotherapeuten klaar om elk lichaamsdeel van de Spanjaard uitvoerig te behandelen.

Het zorgde ervoor dat Ramos - ondanks zijn fysiek slopende speelstijl - zelden meer dan een maand aan de kant stond bij Real Madrid.

Aura van onkwetsbaarheid

Ongeveer anderhalf jaar geleden verloor Ramos evenwel zijn aura van onkwetsbaarheid. Zijn linkerknie begon tegen te stribbelen en hield de verdediger enkele wedstrijden aan de kant.

Ramos vocht tegen de pijn, maar moest begin 2021 toch onder het mes. Een bijzonder ongelukkige timing, want op dat moment liepen er moeizame onderhandelingen over een nieuw contract bij Real Madrid.

Voorzitter Florentino Perez zag in de blessure het ideale excuus om de loonkost van Ramos naar beneden te halen. Ook de duurtijd van het contract was een twistpunt - Real wou maar één jaar geven, Ramos wilde er twee. Uiteindelijk bloedden de onderhandelingen dood. “Nochtans wilde ik mijn carrière bij Real afsluiten”, treurde Ramos.

Al snel na zijn ongewilde afscheid zou het icoon een nieuwe klap te verwerken krijgen. Luis Enrique liet de aanvoerder door de twijfels over zijn fysieke paraatheid uit de EK-selectie. Een bom in Spanje.

“Dit doet pijn”, sakkerde Ramos. “Het beste dat ik nu kan doen, is volledig herstellen en volgend jaar sterker terugkomen.”

Niet te winnen strijd tegen leeftijd

Door zijn uitstekende reputatie stonden geïnteresseerde ploegen wel in de rij voor de transfervrije Ramos. Finaal viel de keuze dus op PSG, dat de Spanjaard een lucratief tweejarig contract van 11 miljoen euro voorschotelde.

Samen met andere topaankopen Lionel Messi en Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi en Giorgio Wijnaldum straalde Ramos midden augustus voor aanvang van de eerste thuismatch in het Parc des Princes.



Zeven maanden later is de harde realiteit dat Ramos van al die vedetten met voorsprong het minste in actie kwam. Door aanhoudend blessureleed speelde hij amper drie wedstrijden.