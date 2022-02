Hoe de passionele relatie tussen PSG en Real Madrid op één jaar tijd helemaal bekoelde

Probeer het u even in te beelden... Vanavond was Guy Savoy, verkozen tot beste restaurant ter wereld, normaal helemaal volzet met verliefde koppeltjes die Valentijn vieren. De sterrenzaak aan de boorden van de Seine in Parijs heeft op maandag evenwel zijn vaste sluitingsdag. Zelfs voor Cupido gaan de deuren dan niet open. Voor wie er wel een uitzondering wordt gemaakt: Nasser Al-Khelaïfi. De Qatarese eigenaar van Paris Saint-Germain ontvangt in het peperdure etablissement steevast collega-clubeigenaars voor het traditionele diner in aanloop naar Europese wedstrijden. Vanavond schuift Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez dus aan, maar veel liefde zal er niet in de lucht hangen tijdens het etentje.

Dollend op de tribunes van Roland Garros

Nochtans konden de twee zwaargewichten van het mondiale topvoetbal het in een recent verleden nog uitstekend met elkaar vinden. Al-Khelaïfi en Pérez ontwikkelen een band na de onderhandelingen rond trainer Carlo Ancelotti, die in de zomer van 2013 van Parijs naar Madrid verhuist. Nadien wordt het duo meermaals samen gespot tijdens informele events. Zo duikt Pérez onder meer op in de VIP-box van de Qatarees (zelf een ex-profspeler) tijdens Roland Garros. De twee tennisliefhebbers dollen ook zij-aan-zij tijdens een toernooi in Doha.

Geen toeval, want Pérez heeft ook heel wat zakelijke belangen in de oliestaat Qatar. Naast Real Madrid leidt hij Grupo ACS, één van de grootste bouwbedrijven ter wereld met heel wat lucratieve miljoenenprojecten in de woestijn. Doorheen de jaren neemt de bewondering van Pérez voor het doortastende sportieve regime van Al-Khelaïfi toe. Vooral wanneer de Qatarees in 2017 Barça-goudhaantje Neymar voor een recordbedrag van 222 miljoen euro wegkoopt, is zijn Spaanse collega zwaar onder de indruk van de Parijse slagkracht. En dan moest met Kylian Mbappé nog een tweede superster volgen… Pérez beseft: PSG heb je liever als vriend dan als vijand.

Spanningen rond Super League

Het zorgt ervoor dat de Real-voorzitter in het bouwproces van een nieuw ploeg met Los Galácticos lange tijd niet durft door te duwen voor PSG-vedettes als Neymar en Mbappé, ondanks de wederzijdse liefde bij die laatste. Tijdens een etentje aan de vooravond van een onderlinge Europese confrontatie in 2019 brengt Pérez de zaak-Mbappé zelfs “uit respect” niet ter sprake. Wel vinden er enkele vriendendeals plaats tussen beide clubs. Zoals de ruilovereenkomst met doelmannen Keylor Navas en Alphonse Areola. Maar in april 2021 komt er ruis op de band tussen de grootmachten. De controversiële plannen rond de Super League zorgen ervoor dat de twee clubs lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.

Florentino Pérez is één van de drijvende krachten achter de Super League-plannen.

Pérez is één van de grote drijvende krachten achter het akkoord van 12 Europese topclubs om zich af te scheiden in een nieuwe competitie. Ook PSG was bij de eerste gesprekken betrokken, maar trekt nadien zijn staart in om uiteenlopende redenen. Zo is beIN, de televisiezender van Al-Khelaïfi, rechtenhouder van de Champions League. Daarnaast bekleedt de Qatarees ook een belangrijke functie binnen de UEFA. Na de atoombom rond de Super League wordt de sterke man van PSG zelfs voorzitter van de ECA, de federatie voor clubs. Pérez blijft achter zijn plannen staan, wat de verhouding met Al-Khelaïfi allerminst ten goede komt.

Woordenoorlog rond Mbappé

Het begin van een koude oorlog tussen Parijs en Madrid. Sinds de eerste barstjes in het huwelijk kwamen, laat Pérez ook geen moment onbenut om het gulzige uitgavenpatroon van PSG met de vinger te wijzen. Het is voor de kwieke 74-jarige Spanjaard ook hét signaal om intensief op de handtekening van droomtarget Kylian Mbappé te jagen. De Real-voorzitter verkondigt in de media zijn liefde voor de Franse topspits en brengt in de zomer een bod van maar liefst 180 miljoen euro uit. Bij PSG lachen ze niet met de openlijke flirt en vegen ze de aanbieding zonder er veel woorden aan vuil te maken van tafel. Ondanks het aflopende contract van Mbappé.

Kylian Mbappé is al jaren het onderwerp van een strijd tussen PSG en Real.