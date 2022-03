Kylian Mbappé onzeker voor Champions League-kraker na gemene trap op zijn linker

Met een doelpunt diep in de toegevoegde tijd maakte Kylian Mbappé 3 weken het verschil tegen Thibaut Courtois (1-0). Of hij een bisnummer opvoert in de terugmatch is nog maar de vraag.

Op training vandaag kreeg de wereldkampioen een trap op zijn linkervoet. In een duel vloog middenvelder Idrissa Gueye er iets te stevig in. Zijn rechter belandde op de linker van Mbappé.

Kermend van de pijn rolde de spits over de mat. Hij is twijfelachtig voor woensdag.