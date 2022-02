Thibaut Courtois baalt: "Die tegengoal is moeilijk te verkroppen na zo'n wedstrijd"

"Ik wist dat Messi al enkele strafschoppen had gemist die hij naar de rechterhoek had getrapt. Tegen Leipzig had hij er ook eentje in het midden getrapt", vertelde Courtois na afloop.

Lionel Messi had nog nooit een penalty gemist tegen Real Madrid... tot dinsdagavond in de Champions League. Thibaut Courtois koos de goede hoek en ranselde de bal uit doel.

Helaas verbrodde Kylian Mbappé de avond van Courtois en Real in de extra tijd. "Het was een vervelende tegengoal. We verliezen de bal in het middenveld, waarna Mbappé zich ontdoet van 2 spelers."

"Ik ging zo snel mogelijk neer om de verste hoek af te dekken. Maar de bal ging juist onder mijn lichaam door. Dat is moeilijk te verkroppen na zo'n wedstrijd."

"Deze uitslag betekent dat we thuis over 3 weken moeten winnen binnen de 90 minuten (de uitdoelpuntenregel geldt niet meer). Dan zullen we wel beter moeten spelen. We geloven er in elk geval in. We kunnen zeker winnen en doorstoten naar de kwartfinales."