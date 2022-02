"Misschien wordt het tijd om Rusland nu echt uit de sportwereld te gooien"

De Russische inval in Oekraïne heeft de voorbije dagen ook al gevolgen gehad in de sportwereld. Sporza-journalist David Naert bespreekt de gevolgen van het conflict voor de sport en hoe het nu voort moet voor Rusland als sportnatie. "Als je nu niet probeert om Rusland met alle mogelijke middelen in de pas te doen lopen, wanneer dan wel?", vraagt hij zich af.

"Abramovitsj? Een beslissing voor de schone schijn"

Een van de opmerkelijkste verschuivingen in de sportwereld met betrekking tot het Russisch-Oekraïense conflict was zaterdag het feit dat Chelsea-voorzitter Roman Abramovitsj een stap opzij zet. Of niet? David Naert lijkt niet bepaald onder de indruk.



"Het is een merkwaardige beslissing en het valt vooral op dat we niet weten wat ze precies inhoudt", merkt Naert op. "Abramovitsj blijft wel eigenaar van de club, hij geeft gewoon het dagelijkse bestuur uit handen. Voor de rest lijkt er niets te veranderen."



Waarom doet Abramovitsj dit? "Het heeft er alle schijn van dat hij de club probeert te vrijwaren van de eventuele gevolgen die er kunnen komen van sancties aan zijn persoon", klinkt het.



"De Britse regering maakt werk van sancties tegen Russische oligarchen, van wie er heel wat in Groot-Brittannië verblijven. Abramovitsj is er daar zeker eentje van. Dat hij nu een stap opzij zou zetten bij Chelsea, lijkt me een beslissing voor de schone schijn die geen impact zal hebben op het reilen en zeilen binnen de club."

Lees ook: conflict in Oekraïne Roman Abramovitsj zet stap opzij bij Chelsea na ophef rond banden met Poetin

"Heel benieuwd wat de FIFA zal doen"

Internationaal worden er sancties opgelegd aan Rusland en dat is ook sportief vlak zo. "En dat gaat merkwaardig snel", vindt David Naert. "De Champions League-finale is al verplaatst van Sint-Petersburg naar Parijs en de Grote Prijs F1 van Rusland is gewoon geannuleerd. Dat zijn de belangrijkste."



Maar er is meer: het judo grandslamtoernooi in Kazan, een van de grotere toernooien is geannuleerd en de Internationale Judofederatie schorste de Russische president Vladimir Poetin als erevoorzitter. De Duitse voetbalclub Schalke 04 zette onder zware druk Gazprom stop als shirtsponsor.



"Daarnaast heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen om zoveel mogelijk internationale sportevenementen weg te halen uit Rusland. Dat is bijvoorbeeld nog niet gebeurd met het WK volleybal, al werden de Volley Nations League-wedstrijden in Rusland wel al geschrapt."

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen om zoveel mogelijk internationale sportevenementen weg te halen uit Rusland. David Naert

"Ook de Internationale Zwemfederatie FINA zit met problemen. Zij wezen onlangs het WK kortebaan nog toe aan Rusland. Dat zou beginnen een dag na het aflopen van de schorsing van Rusland, een heel cynische zet van de FINA. Voorlopig staat het nog op de kalender", weet David Naert.



"Op korte termijn verwacht ik ook in het voetbal nog grote problemen, in de barrages van het WK voetbal. Polen weigert al om tegen Rusland te spelen, net als Zweden en Tsjechië, die Rusland zouden kunnen treffen als de Russen Polen zouden verslaan."



"Ik ben heel benieuwd wat de FIFA met die matchen zal doen. Stel dat die landen verstek laten gaan, mag Rusland dan zomaar naar het WK? Of gaan ze Rusland eruit gooien? Wat de FIFA beslist, zal misschien ook een indicatie zijn van hoe andere sportfederaties gaan reageren", denkt Naert.

"Innige verstrengeling tussen Gazprom en UEFA"

Kopzorgen dus voor het voetbal en David Naert merkt op dat de Russische tentakels tot in de hoogste echelons reiken. "Er is een innige verstrengeling tussen Gazprom en de UEFA, dat overstijgt het financiële", weet hij.



"Het volstaat om te kijken naar de samenstelling van het Uitvoerend Comité van de UEFA. Een van de leden is de Rus Alexander Djoekov, de CEO van de olieafdeling van Gazprom en ook voorzitter van de Russische voetbalbond. Het is dus allemaal niet zo evident om dat uit elkaar te halen."



"Het symboliseert de verstrengeling van het internationale voetbal met figuren van wie de achtergrond niet altijd even koosjer is. Die situatie heeft de UEFA zelf gecreëerd. Zal de UEFA het contract met sponsor Gazprom opzeggen? Zet het Djoekov uit het Uitvoerend Comité? Wordt Rusland geschorst? Allemaal vraagtekens."

Gazprom is een grote geldschieter van de UEFA.

"Misschien wordt het tijd om Rusland er nu echt uit te gooien"

Moet de sportwereld nog verder gaan, bijvoorbeeld door Rusland te bannen van alle sportevenementen? "Vergeet niet dat Rusland in feite nog altijd geschorst is tot december na de dopingperikelen uit het verleden. Alleen heeft het Internationaal Sporttribunaal TAS die aanvankelijke straf dermate afgezwakt dat er in de praktijk amper wat van te merken is", merkt David Naert op.



"Russen verbieden om deel te nemen aan sportevenementen gaat bijzonder ver, maar in Noorwegen en Denemarken gingen al wel stemmen op om dat te doen."



"Het klopt dat je dan ook onschuldige sporters raakt, maar de financiële maatregelen die nu getroffen worden, kan ook leiden tot een ontwaarding van de Roebel. Dan wordt de gewone Rus ook getroffen."



Moeten politiek en sport niet gescheiden blijven? Ik denk dat we daar sinds deze week helemaal anders naar kijken. David Naert

"Moet de sportwereld zich daar dan buiten zetten? Ik ben geneigd neen te zeggen. Na zo'n agressie van Rusland, waarom zou de sportwereld dan geen statement maken?"



Moeten politiek en sport niet gescheiden blijven? "Een week geleden had ik op die vraag wellicht "ja" geantwoord, maar ik denk dat we daar sinds deze week helemaal anders naar kijken. Er is toch wel wat veranderd", meent David Naert.



"Misschien wordt het nu toch wel tijd om Rusland er echt uit te gooien. Als je nu niet met alle mogelijke middelen probeert om Rusland in de pas te doen lopen, wanneer dan wel? En waarom zou de sportwereld daar dan niet aan meedoen?"