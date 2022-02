Formule 1: "Geen Grote Prijs van Rusland in huidige omstandigheden"

De Grote Prijs in Sotsji staat op 25 september op de kalender van 2022. De F1 zegt de ontwikkelingen in Oekraïne "met veel droefnis en geschokt" te volgen en benadrukt te hopen op een snelle en vredevolle oplossing.



Gisteren was er een spoedberaad met de belangrijkste stakeholders. "Het besluit is dat het onmogelijk is de Russische GP in de huidige omstandigheden te organiseren."



Als de GP effectief van de kalender verdwijnt, blijven er nog 22 manches over. Op 20 maart is de WK-opener in Bahrein.

De Duitser Sebastian Vettel (Aston Martin) had gisteren al laten verstaan dat hij de GP van Rusland niet zou rijden.