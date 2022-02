Ine Beyen volgt haar hart en buikgevoel in Sporza Wielermanager: "Benoot moet altijd mee"

Ine Beyen geeft cocommentaar bij het vrouwenwielrennen. Voor het eerst knutselde ze ook een team in elkaar op Sporza Wielermanager. "Mijn joker is Timothy Dupont", zegt Beyen. "Stybar selecteer ik op basis van mijn buikgevoel."

Bij het samenstellen van haar team heeft Ine Beyen geen beroep gedaan op manlief en ex-profrenner Serge Pauwels. "Want hij heeft zelf geen ervaring met de Sporza Wielermanager." "Ik heb bij mijn selectie vooral mijn hart en buikgevoel gevolgd", verklapt Beyen. "Van Aert, Pidcock, Benoot en Lampaert moeten altijd mee. Benoot omdat hij bij zijn nieuw team Jumbo-Visma andere lucht kan snuiven. Dat zorgt altijd voor een frisse vibe. Als schaduwkopman naast Van Aert zal Benoot ook geregeld kunnen profiteren van de situatie." "Lampaert is dan weer een zekerheidje omdat zijn partner Astrid heeft gezegd dat Yves in heel goeden doen is."

Benoot zal als schaduwkopman in de ploeg-Van Aert vaak kunnen profiteren van de wedstrijdsituatie Ine Beyen

Met Zdenek Stybar selecteerde Beyen een naam die wat in de vergeetput geraakt is. "Waarom ik hem in mijn ploeg heb opgenomen? Buikgevoel." "Timothy Dupont krijgt een plekje omdat hij heel behendig door een peloton rijdt en sowieso punten oplevert in de sprintkoersen. Ik ken Timothy vrij goed. Hij is van de streek en werd deze winter Belgisch kampioen strandracen op een steenworp van bij ons in Bredene."

Tiesj Benoot (links) wordt een puntenpakker volgens Beyen.

"2 Noren en Hart uit sympathie"

Als experte van het vrouwenwielrennen heeft Beyen ook renners gekozen die een link hebben met de vrouwenkoers.

"Zo wou ik absoluut 2 Noren van Uno-X in mijn team: Jonas Abrahamsen en Tobias Halland Johannessen. Uno-X investeert enorm in het vrouwenwielrennen met onder meer een eigen vrouwenteam. In Noorwegen zijn er bovendien heel mooie wedstrijden voor vrouwen." "Ook Tao Geoghegan Hart mocht niet ontbreken om een gelijkaardige reden. Ik weet dat hij enkel in de Ardennen-koersen kan scoren. Maar hij komt zodanig op voor het vrouwenwielrennen dat ik hem wel moest selecteren."

De ploeg van Ine Beyen

