Winnaar van vorig jaar kiest opnieuw voor "grote 3": "Spaargeld voor Mathieu van der Poel"

" Tosh van der Sande heb ik dit jaar als een van de eerste renners in mijn team geklikt", klinkt het wat verrassend. Maar niet als je weet dat Matti Verhaegen de neef is van Van der Sande. "Ik heb Tosh enkele berichtjes gestuurd om zijn programma te weten. Hij rijdt bijna alle voorjaarskoersen, enkel de Strade Bianche, Parijs-Roubaix en de Brabantse Pijl (waar Jumbo-Visma niet start) staan niet op zijn kalender."

Titelverdediger Verhaegen hanteert dezelfde strategie als vorig jaar. "Niet te veel nadenken en tegelijk renners selecteren die ik graag bezig zie."



Een van die renners naar zijn hart is de Sloveen Matej Mohoric. "Hij koerst altijd heel aantrekkelijk. Bovendien oogt zijn programma in de klassiekers heel mooi."



"Ethan Hayter heb ik ook in mijn team omdat ik hem graag aan het werk zie. Zijn programma is misschien iets beperkter, maar ik denk wel dat hij een klassieker zal winnen. Milaan-Sanremo moet hem perfect liggen."

Ook voor "de grote 3" heeft Verhaegen opnieuw een smak geld vrijgemaakt. "Al is de samenstelling ervan wel gewijzigd. Vorig jaar waren Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe de 3 toppers die je absoluut moest hebben. Nu beschouw ik Van Aert, Pidcock en Pogacar als de grote 3."

Waarom valt Alaphilippe ertussenuit? "Omdat hij dit jaar zijn hoge prijskaartje niet waard is. Alaphilippe heeft wat gesnoeid in zijn programma, maar zal normaal wel op een later moment in mijn team getransfereerd worden."