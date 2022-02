Carl Berteele gaat 100% Belgisch in Sporza Wielermanager: "Vanmarcke en Naesen moeten me verrassen"

Tussen de grotere kleppers is er geen plaats voor Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert. "Om budgettaire redenen, maar ook ook omdat ik in hen geen winnaars meer zie."

"Vanmarcke is een vraagteken na een moeilijke winter. Maar hij eindigde wel 2e in een etappe in de Provence. Dat heb ik nog niet veel andere klassieke mannen zien doen in de voorbereidingskoersen."

"Goossens is mijn dark horse, Meurisse is enorm onderschat"

In de goedkopere middenklasse prijken in Berteeles team ietwat verrassende namen zoals voormalig Belgisch kampioen Dries De Bondt en Xandro Meurisse, een duo van Alpecin-Fenix.

"De Bondt is het verlengde van de ploegleiding in koers. Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel zal hij zelf hier en daar een finale kunnen rijden. Met mooie punten als gevolg."



"Meurisse is dan weer een van de meest onderschatte renners voor het Vlaamse werk, net zoals Ben Hermans dat is voor de klimklassiekers. Hermans komt sowieso in mijn ploeg tegen dat zijn wedstrijden daar zijn."



Op welke koopjes liet Berteele zijn oog vallen? "Kobe Goossens in de eerste plaats. Hij heeft meer in zijn mars dan wat hij nu al getoond heeft. Goossens beschouw ik als mijn dark horse."

"Sasha Weemaes zal sowieso eens in de top 10 sprinten in een klassieker voor de snelle mannen. Van Robbe Ghys verwacht ik dat hij eens meegaat in een ontsnapping die standhoudt tot het einde."