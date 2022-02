De ploeg van Bas Tietema: "Ik koos niet voor Van Aert, een shock in België"

Bas Tietema bouwde voor het eerst een ploeg in Sporza Wielermanager en schopt meteen de Belgische koersfans tegen de benen. Hij kiest niet voor Wout van Aert. "Dat is een shock in België?", lacht hij.

"De toppers kiest iedereen wel, maar ik denk dat je het verschil kan maken met net die renners die niemand verwacht. Ik heb best wel veel jeugdige renners gekozen. Van Aert is niet oud, maar die nam wel een grote hap uit het budget. Ik ben voor renners gegaan die vorig seizoen een wat moeizamer seizoen hadden en waarvan ik denk dat ze dat nu gaan rechtzetten, zoals Oliver Naesen."

Een dure vogel die het vorig jaar wel erg goed deed, is Sonny Colbrelli. "Ik volg nu wie er nog aan het trainen is en hij is toch weer goed bezig. Het is ook een renner die in veel koersen goed uit de voeten kan, zowel in Vlaanderen als in de Ardennen."