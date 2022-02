Thibau Nys glundert na eerste podium bij de elite: "Meteen mee zijn, is wereld van verschil"

Het veldritseizoen van Thibau Nys liep niet echt van een leien dakje. Eerst brak hij zijn sleutelbeen, vervolgens liep Nys ook een schouderblessure op tijdens het BK in Middelkerke. De Belg raakte maar net op tijd klaar voor het WK in Fayetteville, waar hij brons veroverde.



"Het was een seizoen met knip- en plakwerk, met ups en downs, mentaal best zwaar. Maar om het zo dan toch af te sluiten, is ideaal. Het gevoel was vaak best goed in de loop van dit seizoen, maar ik heb het niet altijd kunnen laten zien. Dat is jammer."



En nu? "Vanavond een goed feestje. Daarna neem ik even rust om er dan weer vol tegenaan te gaan op de weg."