Annemarie Worst is de sterkste in het zand van Oostmalle, Sanne Cant eindigt 5e

14:27 14 uur 27. Annemarie Worst is gaan vliegen, Brand gooit de handdoek. Wie dacht dat Lucinda Brand in de laatste ronde erop en erover zou gaan, die heeft het mis. Het is Annemarie Worst die de forcing voert en Brand afschudt. Worst laat het lopen, Betsema is op weg naar de tweede plaats.



14:19 14 uur 19. Betsema sluit ook weer aan. Intussen begint het feller en feller te regenen in Oostmalle. Brand en Worst trappen niet vol in de voorlaatste ronde, waardoor Betsema kan aansluiten.

14:18 14 uur 18. Brand heeft Worst te pakken. De koers kan opnieuw beginnen in de frontlinie.

14:15 14 uur 15. Voor Lucinda Brand zal er weinig herstel zijn na dit seizoen. Over 14 dagen staat ze al aan de start van de Strade Bianche.



14:13 14 uur 13. Het kleinste foutje kan nu het verschil maken. Sven Nys.

14:09 14 uur 09. Brand krijgt er voorlopig geen seconde af. Betsema kraak intussen helemaal. Het is een strijd tussen Annemarie Worst en Lucinda Brand. "Een mentaal spel", volgens Sven Nys.

14:07 14 uur 07. Tak. 7 seconden voorsprong bij het ingaan van ronde 4. Worst blijft het volhouden.

14:05 14 uur 05. Worst op 1, Brand en Betsema in de tegenaanval. Maar hoe lang kan ze het nog volhouden? Brand doet er alles aan om weer in het zog van Annemarie Worst te geraken. Aan Betsema heeft ze weinig, die heeft het zelf lastig om mee te kunnen.

14:00 Opvallende aanwezig in de kopgroep: Zoe Bäckstedt, wereldkampioen bij de junioren vrouwen. 14 uur.

13:56 Worst loopt intussen al 10 seconden uit. 13 uur 56.

13:55 13 uur 55. Worst vliegt rond. Ik denk dat Brand dat niet voor elkaar krijgt. Paul Herygers.

13:52 13 uur 52. Brand en Betsema hebben hun start gemist en proberen op te schuiven. Brand maakte bij het indraaien van de eerste zandstrook een kleine foutje. Worst aarzelde niet en trok ten aanval.

12:52 12 uur 52. Het is Annemarie Worst! Niet alleen Denise Betsema is top in het zand, ook Annemarie Worst voelt zich er in haar sas. Zij is als beste weg en heeft al meer dan 5 seconden voorsprong.

12:47 12 uur 47. Of is Betsema meester in het zand van Oostmalle? Wie Oostmalle zegt, die zegt ook zand. En laat dat nu net het favoriete speelterrein zijn van Denise Betsema. Zij won er al eerder en heeft dus goede herinneringen aan de sluitingsprijs.

12:45 12 uur 45. Lucinda Brand rondt de kaap van de 20 zeges. De Nederlandse was de beste in Sint-Niklaas en brengt haal teller dit seizoen daarmee op 20. Is dat voldoende? Of wil ze graag meer?