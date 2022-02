BEKIJK: Door massale val is laatste cross van pechvogel Eli Iserbyt al in 1e ronde afgelopen

Bekijk de massale val in de openingsronde

Bij het opdraaien in het veld ging een hele meute renners tegen de vlakte. Eli Iserbyt lag bij de slachtoffers, ook Thijs Aerts (broer van Toon) was een van de slachtoffers.



"De renner voor mij schoof uit, waardoor ik ten val kwam", zegt Iserbyt. "Mijn knie is bij die val heel hard geraakt. Hopelijk is er niks ergs aan de hand."



Iserbyt kroop na de val weer op zijn crossfiets. Als allerlaatste. Maar nog voor het einde van de eerste ronde gaf hij er de brui aan.



"Ik wou nog voortdoen, maar het ging echt niet meer."



Zo eindigt het seizoen van Iserbyt in mineur. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal stond 14 keer op het hoogste schavotje en kroonde zich tot eindwinnaar in de Wereldbeker en de Superprestige.