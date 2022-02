Ook triatlon maakt zich op voor het eerste virtuele WK. Maar hoe werkt dat precies?

Het virtuele WK bestaat uit drie grote momenten. Het eerste vindt plaats in München op 9 april, gevolgd door de tweede ronde in Londen op 23 april en de grote finale in Singapore op 7 mei.



“Triatlon is geen makkelijke sport om om te zetten naar een virtuele wereld,” vertelt de Michael D’hulst van Super League Triatlon, een van de organisatoren. “Maar ik denk dat de Arena Games een perfecte manier is om het fysieke aspect van sport en de virtuele competitie bij elkaar te brengen. Wat mij betreft kan dit gerust een aanvulling van de Olympische Spelen worden.”

Hoe zit het in elkaar?

Elk evenement in deze serie vindt plaats in een indoor arena. De atleten zwemmen 200 meter in een Olympisch zwembad, gebruiken vervolgens Zwift om een kilometer te rennen op een loopband en rijden via een smart trainer hun portie koers.



Elke deelnemer voltooit dit parcours sowieso twee keer. De snelsten onder hen stoten door naar een volgende ronde, waarin het parcours drie keer herhaald wordt. Een fikse uitdaging dus. De grote finale in Singapore verzamelt de beste atleten met het hoogste puntentotaal.



“Tijdens de verschillende wedstrijden verzamelen deelnemers punten,” zegt D’hulst. “De mannelijke en vrouwelijke winnaars van de eerste twee ritten krijgen bijvoorbeeld elk 250 punten, de finale is dan weer 500 punten waard. De coureur met de uiteindelijke hoogste score, gaat naar huis met de wereldtitel.”



Los daarvan wordt het puntentotaal toegevoegd aan de traditionele triatlon-rankings. “We zien dit virtuele kampioenschap als gelijkwaardig aan de traditionele tegenhanger,” zegt D’hulst. “De punten zijn dan ook evenveel waard als die van onze andere wereldbeker.”



Minder deelnemers, meer kans op winst

Hoewel de puntentelling hetzelfde blijft, is de wedstrijd zelf een pak kleiner dan die van een triatlon in het echte leven. Aan de voorrondes nemen telkens een maximum van 20 mensen deel, en in de finale nemen slechts 30 mannen en 30 vrouwen het tegen elkaar op. Dat is ongeveer de helft van een traditioneel Wereldkampioenschap triatlon.



Dit wilt zeggen dat de deelnemers van deze Arena Games niet enkel een grotere kans hebben om punten te vergaren, maar ook het prijzengeld en de wereldtitel lijken op deze manier makkelijker te bereiken.



Veel details over de deelnemers zijn er nog niet. D’hulst: “Er wordt een kleine groep atleten geselecteerd door de organisatie. Die namen maken we de komende weken bekend. De rest neemt deel via hun federaties en dat proces verloopt hetzelfde als voor onze traditionele triatlons.”



Meekijken kan