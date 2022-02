Coach Jorik Hendrickx blikt trots terug: "Zelfs met kleine misstap, hebben we doel bereikt"

De Olympische Winterspelen voor kunstschaatsster Loena Hendrickx zitten erop. "We mogen terugblikken op een goede vrije kür van Loena vandaag", vertelt haar coach Jorik Hendrickx. "Op het einde verloor ze misschien even haar focus bij die mislukte sprong, maar het was al een veel betere lange kür dan die op het EK."



Ondanks dat kleine foutje, pirouetteerde onze landgenote zich toch mooi naar plek 8. "Onze doelstelling was top 8, dat hebben we ook behaald. Het is niet vanzelfsprekend om dat op dit toneel waar te maken. Loena was in bloedvorm, maar je moet nog altijd kunnen presteren onder de olympische druk."

"Kunstschaatsen begeeft zich nog steeds wat in de schaduw van de sportwereld, maar tijdens de Winterspelen wordt er een serieuze spotlight op onze atleten gezet. Die druk is relatief nieuw voor Loena.