Loena Hendrickx eindigt 8e na knappe vrije kür: "Te zot voor woorden"

"Ik wil bewijzen dat mijn vrije kür foutloos kan zijn, zoals op training. Het wordt vechten, vechten vechten." Loena Hendrickx bleef strijdvaardig na haar korte kür van dinsdag. Door een klein foutje prijkte ze voorlopig op de 7e plek.

Maar Hendrickx moest boven zichzelf uitstijgen als ze nog wou oprukken naar de top 5. De Arendonkse had een persoonlijk record nodig op de vrije kür, want het verschil tussen de nummers 5 en 8 bedroeg voor de vrije kür amper 4 punten. Hendrickx begon sterk, maar een Salchow kwam er niet helemaal goed uit. Haar enige foutje in een knappe oefening. Een kleine frons op het einde toonde toch dat onze landgenote nog beter had kunnen doen. "Ik ging dood", fluisterde ze in het oor van haar broer en coach Jorik. Hendrickx kreeg van de jury een score van 136,70 voor haar vrije kür, toch wat onder haar persoonlijk record van 145,53 punten. Met een totaalscore van 206,79 punten eindigde ze op de 8e plek en krijgt ze een olympisch diploma. Haar persoonlijk record van in november vorig jaar op de Gran Premio D'Italia (219,05 punten) sneuvelde niet, maar Hendrickx doet wel beter dan haar 16e plek van 2018 in Pyeongchang.

Hendrickx: "Ik ben ontzettend trots op mezelf"

De vertwijfelde blik op het einde van haar oefening maakte niet veel later plaats voor een brede glimlach. "Ik ben ontzettend trots op mezelf en ben heel blij met mijn prestatie. Ik was echt doodnerveus, dus ik ben blij dat het goed ging." Hendrickx had alvast een ander gevoel dan na de korte kür. "Nu had ik wel de zenuwen die ik nodig had. Ik was heel goed in mijn focus en de gezonde zenuwen waren er." Na haar 7e plek op de korte kür was er mentaal toch wat oplapwerk nodig. "Ik was echt heel teleurgesteld, zeker toen ik de gedetailleerde scores zag. Ik ben er even heel slecht van geweest en voelde me mentaal niet goed." "Maar deze ochtend werd ik wakker en dacht ik: ik sta hier, ik hou ontzettend veel van deze sport, ik moet gewoon genieten en vechten."

Ik ben ontzettend trots dat ik een olympisch diploma heb. Het is te zot voor woorden. Loena Hendrickx

En dat deed onze landgenote ook met een knappe vrije kür. Legt ze de lat soms niet te hoog? "Dat heb ik zelf ook gemerkt", geeft ze toe. "Mijn korte kür was zeker niet slecht, totaal niet. Maar ik was zo teleurgesteld dat ik het zelf niet kon plaatsen." "Een perfecte oefening? Dat houden we dan voor de volgende Olympische Spelen. Top 8 is zeker al geslaagd, dat was ook mijn doel. De media hebben er een schepje bovenop gedaan, maar ik wist dat top 5 of zelfs top 3 niet haalbaar was." "Ik ben ontzettend trots dat ik een olympisch diploma heb. Het is te zot voor woorden. Ik kan nu zeggen dat ik bij de wereldtop hoor. Dat is zot voor het kunstschaatsen in België. Ik ben dus zeker trots."